Натяжные потолки в Санкт-Петербурге «под ключ». Работаем с 2007 года

D-LUX натяжные потолки в СПб

Натяжные потолки в СПб

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натяжные потолки

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Натяжные потолки
в Санкт-Петербурге

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Карниз для натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Мы предлагаем широкий ассортимент натяжных потолков в СПб и Ленинградской области.

Глянцевые (лаковые)

САТИНОВЫЕ

ТКАНЕВЫЕ

Фотопечать

Имитация бруса

бесплатный замер

Рассчитать стоимость установки натяжных потолков

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Более 9-ти м.кв.

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Натяжные потолки в Санкт-Петербурге от компании "Де-Люкс"

В сферу услуг нашей компании входят все этапы, которые необходимы для проведения ремонта. Так, мы предлагаем натяжные потолки в СПБ и Ленобласти под ключ – в этом случае компания выполняет полный комплекс работ, от проведения расчетов и доставки материалов до непосредственного монтаж. Таким образом, клиенту остается только принять готовую отделку!

Более того, наша компания разработала ряд принципов, которых мы придерживаемся при выполнении заказов. Среди них стоит выделить следующие:

  1. Предоставление широкого ассортимента натяжных потолков – данный каталог постоянно пополняется интересными новинками. У нас можно найти глянцевый, матовые материалы, а также варианты с различными узорами, принтами и т.д. Таким образом, клиент сможет подобрать решение, которое будет соответствовать всем представлениям об идеальной отделке.
  2. Наша компания собрала тщательно подобранный коллектив, который состоит только из квалифицированных и ответственных сотрудников. Ведь от правильности монтажа зависят эксплуатационные характеристики продукции!
  3. Мы предлагаем заказать натяжные потолки, качество которых подтверждено сертификатами и гарантией.
  4. Все работы выполняются точно в оговоренные сроки. Так, наш мастер приедет по нужному адресу в удобное время и сделает замеры. После этого мы оперативно доставим необходимые материалы и перейдем к монтажу. Так, установка потолка в 15 квадратных метров занимает всего четыре часа!
  5. Перед выполнением работ составляется специальный договор, в котором прописаны наши обязательства и условия выполнения работ, что выступит гарантией для клиента. Мы уверены в своей квалификации и готовы это подтвердить!
  6. Нашим клиентам обеспечено внимательное отношение к каждой детали. В процессе установки учитываются все пожелания заказчика, а наши мастера подходят к вопросу с максимальной ответственностью.

Более того, нашим заказчикам предоставляется демократичная ценовая политика! Так, мы предлагаем купить натяжные потолки по приятной и доступной стоимости. Такое решение позволит забыть о хлопотах, связанных с ремонтом, и при этом существенно сэкономить. По этой причине данное решение будет не только практичным, но и выгодным.

Заказать натяжной потолок недорого

Почему нам доверяют?

14 лет занимаемся установкой натяжных потолков

14 лет

на рынке

Бесплатный замер натяжного потолка

> 100 000 м2

установленных потолков

10 лет гарантии на полотно

10 лет

гарантии на потолок

Огромный каталог натяжных потолков

350

цветных фактур

Чистый монтаж натяжного потолка за 2-3 часа

2-3 часа

на монтаж потолка

Отзывы о натяжных потолках

100%

профессиональный монтаж

Почему нам доверяют?

14 лет занимаемся установкой натяжных потолков

14 лет

на рынке

Бесплатный замер натяжного потолка

> 100 000 м2

установленных потолков

10 лет гарантии на полотно

10 лет

гарантии на потолок

Чистый монтаж натяжного потолка за 2-3 часа

2-3 часа

на монтаж потолка

Огромный каталог натяжных потолков

350

цветных фактур

Отзывы о натяжных потолках

100%

профессиональный монтаж

Качество натяжных потолков Де-Люкс

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ РАБОТ
Больше работ
Часто задаваемые вопросы

Сертификаты качества компании "D-Lux"

Наша компания всегда стремиться к совершенству в качестве оказываемых услуг. Поэтому, мы стараемся использовать только самые современные, качественные и проверенные материалы для натяжных потолков.

Данные сертификаты качества подтверждают высокий уровень квалификации наших сотрудников и материалов, используемых нами в работе.

Наши корпоративные клиенты
Заказать натяжной потолок в Гатчине недорого
ЖК "IQ Гатчина"

Мы установили 12400 кв.м. натяжных потолков в ЖК «IQ Гатчина»

Натяжные потолки в апартаменты
Апартаменты "YES"

Мы установили 32500 кв.м. натяжных потолков в апартаментах «YES»

Купить натяжной потолок MSD
Апартаменты "Салют"

Мы установили 64500 кв.м. натяжных потолков в апартаментах «Салют»

"D-lux" - натяжные потолки в Санкт-Петербурге и Москве

Контактные телефоны в СПб:

+7 (812) 448-61-60

+7 (812) 4907646

Санкт-Петербург, ул. 2-я Алексеевская, дом 7

Контактный телефон в Москве:

+7 (499) 302-15-19

Москва, Лихоборская набережная д 3 , стр 9

РЕКВИЗИТЫ: ИНН 7816172913 КПП 780201001 БИК 044030653
Р/С 40702810455070000768 К/С 30101810600000000786
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

ДАРИМ ПОДАРКИ

МНОГО ПОДАРКОВ!

2 потолочных светильника, 2 метра арт-печати, потолочный карниз

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в течении 15-ти минут

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Оставьте заявку на бесплатный выезд мастера по замеру

Что сделает специалист по замеру:

  • Поможет определиться с дизайном, фактурой и технологией потолка
  • Привезет около 200 образцов полотен и большой каталог светильников
  • Произведет замер помещения Назовет конечную стоимость натяжного потолка Оставьте заявку

натяжные потолки
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